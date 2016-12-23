С 1 января временно ограничат движение на некоторых улицах Калининграда (список)

В дни новогодних и рождественских мероприятий, а также X Международной рождественской православной выставки-ярмарки "Русский край-2017" планируется перекрывать движение автотранспорта на некоторых центральных улицах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
1 и 7 января с 11.00 до 20.00 будет временно закрыто движение автомобильного транспорта:
- по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова,
- по ул. Гаражной на участке от площади Победы до ул. Ген. Озерова,
- по ул. Юношеской на участке от ул. Гаражной до ул. Горького.
В течение недели – с 4 по 10 января с 8.00 до 19.00 для движения автотранспорта будет закрыт участок ул. Проф. Баранова от дома № 10 по пл. Победы (Кловер сити-центр) до ул. Подп. Иванникова.
В центре города также временно ограничат парковку автомобилей:
- 1 января с 08.00 до 20.00 и 7 января с 08.00 до 19.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке в районе дома № 4 по площади Победы (Калининградский деловой центр), а также на автостоянке по ул. Юношеской.
В дни проведения праздничных новогодних мероприятий автовладельцев просят не парковать свои автомобили в зоне оперативного закрытия движения, а также в районе Калининградского делового центра, на стоянке в районе торгового центра "Пассаж" по ул. Гаражной и по ул.Юношеской.
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