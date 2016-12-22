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Главная Новости Транспорт

В области судебные приставы за один день арестовали 24 авто за долги их владельцев

17:32
  2375 2
  • Фото Управления ФССП России по Калининградской области
Фото Управления ФССП России по Калининградской области

В Калининградской области в рамках акции "В Новый год - без долгов!" судебные приставы за одни день арестовали 24 автомобиля на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди автомобилей оказались и марки премиум-класса: "Порш Кайен", "Тойота Секвойя", "Ауди Q7", "Мерседес-Бенц S-класса", "Тойота Ленд Крузер" а также большегруз "Скания".

У всех владельцев были обнаружены большие долги. После ареста автотранспорта у них есть возможность в течение 10 дней оплатить всю сумму, иначе их автомобили выставят на торги, а полученные средства направят в счёт погашения задолженности.

Всего за 11 месяцев текущего года судебными приставами Калининградской области была взыскана задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 613 млн рублей, в том числе задолженность по транспортному налогу на сумму более 56 млн рублей, что на 180% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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2 комментария Правила комментирования

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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
18:47
Цифры убедительные. Но в реальной жизни почему-то ничего этого не видно. Должники спокойно ездят на своих машинах, но никто их не трогает...
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Изoниазид (Doghunter)
Изoниазид (Doghunter) #
18:48
ФССП приветствуется их деятельность, они как Робинуды у богатых забирают и бюджет пополняют, между прочим для социальных программ.
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