В области судебные приставы за один день арестовали 24 авто за долги их владельцев

В Калининградской области в рамках акции "В Новый год - без долгов!" судебные приставы за одни день арестовали 24 автомобиля на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди автомобилей оказались и марки премиум-класса: "Порш Кайен", "Тойота Секвойя", "Ауди Q7", "Мерседес-Бенц S-класса", "Тойота Ленд Крузер" а также большегруз "Скания".

У всех владельцев были обнаружены большие долги. После ареста автотранспорта у них есть возможность в течение 10 дней оплатить всю сумму, иначе их автомобили выставят на торги, а полученные средства направят в счёт погашения задолженности.

Всего за 11 месяцев текущего года судебными приставами Калининградской области была взыскана задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 613 млн рублей, в том числе задолженность по транспортному налогу на сумму более 56 млн рублей, что на 180% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.