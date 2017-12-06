Калининградская область вошла в десятку регионов, где туристы оставляют больше всего денег

Калининградская область стала одним из десяти регионов России, получающих больше всего средств от туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru



В тройку лидеров вошли Кемеровская область, Крым и Краснодарский край. Московская область в этом рейтинге только на шестом месте, а Калининградская — на седьмом.



В среднем при посещении Янтарного края путешественники тратят 14 тысяч за весь период отдыха. По данным Всемирной туристической организации, сумма, оставляемая приезжим за время отдыха, — один из важнейших экономических показателей развития туризма в регионе.