Эксперты выяснили, куда дешевле всего можно слетать в декабре из Калининграда

Самым дешёвым в декабре из Калининграда и обратно будет авиаперелёт в Москву. Такой вывод сделал по результатам исследования сервис путешествий OneTwoTrip



Долететь до столицы России и вернуться обратно в декабре обойдётся в 5980 рублей. Чуть дороже будет дорога в Петербург и обратно — от 6900 рублей. Поездка в Казань встанет в 8500 рублей.



На четвёртом и пятом местах расположились в списке Ростов-на-Дону и Самара — путешественнику придётся потратить на авиабилеты в любой из этих городов 8490 рублей.



Если говорить о заграничных городах, то дешевле всего вылететь из Калининграда в Варшаву, Вильнюс и Минск (8300–8930 рублей). Также бюджетными называются перелёты в Прагу, Берлин и Киев.