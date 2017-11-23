Эксперты выяснили, куда дешевле всего можно слетать в декабре из Калининграда
Самым дешёвым в декабре из Калининграда и обратно будет авиаперелёт в Москву. Такой вывод сделал по результатам исследования сервис путешествий OneTwoTrip
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Долететь до столицы России и вернуться обратно в декабре обойдётся в 5980 рублей. Чуть дороже будет дорога в Петербург и обратно — от 6900 рублей. Поездка в Казань встанет в 8500 рублей.
На четвёртом и пятом местах расположились в списке Ростов-на-Дону и Самара — путешественнику придётся потратить на авиабилеты в любой из этих городов 8490 рублей.
Если говорить о заграничных городах, то дешевле всего вылететь из Калининграда в Варшаву, Вильнюс и Минск (8300–8930 рублей). Также бюджетными называются перелёты в Прагу, Берлин и Киев.