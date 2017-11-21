Калининград вошёл в топ-5 городов России, популярных для отдыха с детьми на Новый год

Калининград стал одним из пяти самых популярных городов, которые выбирают для новогоднего отдыха путешественники с детьми. Об этом сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru



Чаще всего на этот Новый год семейные туристы выбирают Москву. За ней по популярности идёт Санкт-Петербург. Калининград оказался на пятом месте — его опережают Казань и Сочи.



На новогодние каникулы путешественники бронируют жильё в Калининградской области в среднем на четверо суток. Это стоит приблизительно 3,5 тысячи рублей за ночь.