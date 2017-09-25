Названы страны, охотнее всего выдающие россиянам долгосрочные шенгенские визы
Российская ассоциация туроператоров назвала европейские страны, которые охотнее всего выдают гражданам России многократные шенгенские визы. Об этом сообщают "Известия"
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Лояльнее всего к россиянам оказались консульства Италии, Греции, Франции и Чехии. Отмечается, что быстрее всего работают французские визовые центры.
Меньше всего у россиянина шанс получить многократную шенгенскую визу в представительствах Венгрии, Словении и Португалии. Визовые центры этих стран работают нестабильно и неудобны для туристов.