Названы страны, охотнее всего выдающие россиянам долгосрочные шенгенские визы

Российская ассоциация туроператоров назвала европейские страны, которые охотнее всего выдают гражданам России многократные шенгенские визы. Об этом сообщают "Известия"



Лояльнее всего к россиянам оказались консульства Италии, Греции, Франции и Чехии. Отмечается, что быстрее всего работают французские визовые центры.



Меньше всего у россиянина шанс получить многократную шенгенскую визу в представительствах Венгрии, Словении и Португалии. Визовые центры этих стран работают нестабильно и неудобны для туристов.