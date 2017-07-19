Светлогорск вошёл в десятку популярных у иностранцев курортов России
Светлогорск Калининградской области стал одним из десяти российских курортов, которым отдают предпочтение туристы из других стран. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат"
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В топ-10 вошли Сочи (Краснодарский край), Ялта (Крым), Анапа (Краснодарский край), Геленджик (Краснодарский край), Хужир (Ольхон, Иркутская область), Листвянка (Иркутская область), Севастополь (Крым), Алушта (Крым), Пятигорск (Ставропольский край) и Светлогорск (Калининградская область).
В среднем в Светлогорске путешественники живут десять дней и тратят 3,4 тысячи в сутки на жильё. Дольше всего туристы задерживаются в Алуште — в среднем 14 дней, меньше всего — в Листвянке (шесть дней).
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