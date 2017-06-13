На калининградских трассах установили 35 указателей с информацией на двух языках

На востоке Калининградской области установили 35 новых дорожных туристических указателей. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.



Новые щиты расположены на федеральных и региональных трассах. Они указывают на такие туристические объекты, как природный парк и озеро Виштынецкое, музей Кристионаса Донелайтиса, Виштынецкий экомузей, железнодорожный мост через реку Красную и другие достопримечательности.



"Информация на указателях представлена на русском и английском языках. Важно отметить, что дорожные щиты изготовлены на одном из региональных предприятий из высокопрочных, антикоррозийных материалов, срок эксплуатации которых составляет не менее 50 лет", — отметили в пресс-службе правительства.



"В этом году дорожные указатели на объекты туризма впервые установлены на федеральной трассе А-229 Калининград — Нестеров, — рассказал врио министра по культуре и туризму области Андрей Ермак. — Важно обратить внимание жителей и гостей региона, путешествующих на автомобилях, на туристический потенциал восточной части Калининградской области, богатой не только историко-культурными, но и природными достопримечательностями".

Кроме того, в рамках государственной программы "Туризм" министерство выделило средства на обустройство территории природного парка "Виштынецкий": проложено два новых пешеходных маршрута, оснащенных туристской навигацией с информацией на русском и английском языках, установлены скамейки, контейнеры для сбора мусора и туалеты. Также в парке ведется расчистка водного маршрута по реке Красной.