Правдинск вошёл в топ-10 маленьких городов России, популярных у туристов
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Город в Калининградской области стал восьмым в рейтинге, который составили по результатам анализа данных туристических офисов и систем онлайн-бронирования мест проживания. В топ-10 попали города с населением менее 10 тысяч человек.
На первом месте десятки оказался город Болгар (Татарстан), далее разместились Плёс из Ивановской области и Кириллов из Вологодской.
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