Правдинск вошёл в топ-10 маленьких городов России, популярных у туристов

Правдинск попал в топ-10 самых малых городов России, популярных у туристов летом 2017 года. Об этом сообщили представители аналитического агентства "ТурСтат".



Город в Калининградской области стал восьмым в рейтинге, который составили по результатам анализа данных туристических офисов и систем онлайн-бронирования мест проживания. В топ-10 попали города с населением менее 10 тысяч человек.



На первом месте десятки оказался город Болгар (Татарстан), далее разместились Плёс из Ивановской области и Кириллов из Вологодской.