Посетить и разориться: журналисты подсчитали, во сколько калининградцам обойдётся поездка в Ниду

Семье из четырёх человек прогулка в Ниду и обратно может обойтись в 2 500 рублей. Об этом пишет "Страна Калининград".



Посещение литовской части Куршской косы обойдётся гораздо дороже, чем калининградской. Если до 19 июня въехать в нацпарк ещё можно за 5 евро, то после этой даты и до конца сезона, 20 августа, стоимость вырастает до 20 евро — такое правило установили в прошлом году, чтобы ограничить количество туристов.



В результате, если семья из четырёх человек в сезон захочет на денёк проехаться по всей Куршской косе — к примеру, в Ниду, то заплатит 600 рублей с нашей стороны, потом примерно 1 300 с литовской плюс ещё 600 рублей у нас, чтобы вернуться обратно. Итого 2 500 рублей только за то, чтобы попасть на территорию парка, не считая других трат.