На сайте Зеленоградского ГО назвали среднюю стоимость в отелях на майские праздники
Фото с сайта Зеленоградского городского округа
Зеленоградск традиционно вошёл в топ-10 курортных направлений для майского отдыха. Об этом сообщается на сайте городского округа со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2017 года. Сообщается, что в Зеленоградске туристы бронируют проживание на майские праздники в среднем на четыре ночи и потратят 2,8 тысячи рублей в сутки.
Первое место среди городов, в которые россияне поедут на майские праздники, занимает Сочи. Далее идут Ялта, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск, Анапа и Листвянка. На 9 и 10 местах расположились Новороссийск и Плёс.
В прошлом году Зеленоградск вошёл в топ-10 курортов России, популярных у иностранных туристов
. В рейтинге, основанном на данных бронирования отелей на российских курортах иностранными туристами для отдыха с 1 января по 31 декабря 2016 года, Зеленоградск занял девятое место среди российских курортов по популярности у иностранных туристов и обогнал Светлогорск, который на тринадцатом месте.
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