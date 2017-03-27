На сайте Зеленоградского ГО назвали среднюю стоимость в отелях на майские праздники

Зеленоградск традиционно вошёл в топ-10 курортных направлений для майского отдыха. Об этом сообщается на сайте городского округа со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.



Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2017 года. Сообщается, что в Зеленоградске туристы бронируют проживание на майские праздники в среднем на четыре ночи и потратят 2,8 тысячи рублей в сутки.



Первое место среди городов, в которые россияне поедут на майские праздники, занимает Сочи. Далее идут Ялта, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск, Анапа и Листвянка. На 9 и 10 местах расположились Новороссийск и Плёс.