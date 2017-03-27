Турция заявила о готовности впускать в страну россиян по внутренним паспортам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с живущими в Анталье россиянами сказал, что в стране готовы начать предметное обсуждение перехода на взаимные поездки граждан по внутренним паспортам с РФ. Об этом со ссылкой на телеканал NTV сообщает ТАСС.



Дипломат отметил, что начать обсуждение данного вопроса стороны намерены в ближайшее время. Он подчеркнул, что в аэропортах устанавливают устройства для проверки внутренних паспортов России.



"Ещё до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года — Прим. ред.) были проведены серьёзные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры", — сказал Мевлют Чавушоглу.