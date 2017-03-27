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Главная Новости Туризм

Турция заявила о готовности впускать в страну россиян по внутренним паспортам

12:51
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Фото из архива Клопс.Ru
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с живущими в Анталье россиянами сказал, что в стране готовы начать предметное обсуждение перехода на взаимные поездки граждан по внутренним паспортам с РФ. Об этом со ссылкой на телеканал NTV сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что начать обсуждение данного вопроса стороны намерены в ближайшее время. Он подчеркнул, что в аэропортах устанавливают устройства для проверки внутренних паспортов России.

"Ещё до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года — Прим. ред.) были проведены серьёзные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры", — сказал Мевлют Чавушоглу.

Действие безвизового режима с Турцией было отменено нашей страной после инцидента со сбитым Су-24. После того как президент Реджеп Тайип Эрдоган принёс извинения за инцидент, отношения двух государств стали налаживаться. В октябре 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что отменять визовый режим с Турцией ещё рано.

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1 комментарий Правила комментирования

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Настя Носова
Настя Носова #
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