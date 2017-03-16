Калининград занял четвёртое место в рейтинге городов для отдыха на майских праздниках
Наш город занял 4 место, уступив в рейтинге Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Сутки пребывания в Калининграде обойдутся туристам в среднем в 3 тысячи рублей. В топ-10 городов также вошли Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород, Выборг, Сергиев Посад.
Напомним, выходные праздничные дни продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Следующие длинные выходные будут в июне.
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