Калининград занял четвёртое место в рейтинге городов для отдыха на майских праздниках

Калининград вошёл в топ-10 городов, которые пользуются популярностью у туристов для отдыха на майских праздниках. Гости города проведут у нас в среднем 3-4 дня, об сообщает портал для бронирования гостиниц RoomGuru.ru.

Наш город занял 4 место, уступив в рейтинге Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Сутки пребывания в Калининграде обойдутся туристам в среднем в 3 тысячи рублей. В топ-10 городов также вошли Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород, Выборг, Сергиев Посад.

Напомним, выходные праздничные дни продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Следующие длинные выходные будут в июне.