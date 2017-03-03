Туроператоры рассказали о самых популярных у россиян направлениях на 8 Марта

Самым востребованным направлением на мартовские праздники оказался Израиль. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России



Больше всего путешественников, покупающих туристические путёвки, чтобы провести за границей 8 Марта, выбирают Израиль. На втором месте в этом списке значатся горнолыжные курорты Австрии и Италии. Третьими по популярности стали Вьетнам и Куба. В десятку вошли также Франция и Чехия, а кроме того — отечественные направления.



Туристы обращаются к операторам и для заказа дополнительных услуг — например, просят доставить цветы, фрукты, вино в уже оплаченный номер или организовать романтический ужин на пляже — если речь идёт о Мальдивах или Сейшелах.



"Прирост уже забронировавшихся туристов на вылеты 4–5 марта (с захватом даты 8 марта) по сравнению с улетевшими в прошлом году в этот же период составил более 60%. Но впереди ещё продажи, так что мы ожидаем общий рост в 2–2,5 раза", — пояснила директор одного из туроператоров Валерия Романенкова.