Гендиректор "Храброво" рассказал о планах по новым направлениям
Фото Александра Подгорчука
Количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург будет увеличено за счет компаний Red Wings и Wim avia. Такое заявление сделал гендиректор аэропорта Александр Корытный. В 2017 году планируется увеличить внутренний пассажиропоток на 5,7%. В этом году он составил 1,560 млн человек.
— По основным — московскому и питерскому — направлениям у нас будет летать компания Red Wings, которая в прошлом году очень вяло полетала. У нас будет возвращён Wim avia. Также у нас будет возвращён один раз в неделю Мурманск — "Норд Авиа". "Саратовские авиалинии" вышли с предложением о рейсах на Калугу. Возобновляем рейс на Казань. Есть мысли и по южным направлениям. Мы сейчас согласовываем временные моменты. Мы здесь в зависимой ситуации. Нам нужно понимать, сколько часов будет работать аэропорт, — заявил он.
Ранее сообщалось
, что в калининградском аэропорту "Храброво" не исключают возможности сокращения времени работы для выполнения реконструкции комплекса. Технологические перерывы в работе планируют увеличить с 10 часов.
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