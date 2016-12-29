Гендиректор "Храброво" рассказал о планах по новым направлениям

Количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург будет увеличено за счет компаний Red Wings и Wim avia. Такое заявление сделал гендиректор аэропорта Александр Корытный. В 2017 году планируется увеличить внутренний пассажиропоток на 5,7%. В этом году он составил 1,560 млн человек.

— По основным — московскому и питерскому — направлениям у нас будет летать компания Red Wings, которая в прошлом году очень вяло полетала. У нас будет возвращён Wim avia. Также у нас будет возвращён один раз в неделю Мурманск — "Норд Авиа". "Саратовские авиалинии" вышли с предложением о рейсах на Калугу. Возобновляем рейс на Казань. Есть мысли и по южным направлениям. Мы сейчас согласовываем временные моменты. Мы здесь в зависимой ситуации. Нам нужно понимать, сколько часов будет работать аэропорт, — заявил он.