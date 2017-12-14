Калининградские нейрохирурги впервые провели операцию на позвоночнике по новой технологии

В Калининградской областной больнице нейрохирурги впервые провели хирургическую операцию по малотравматичной технологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Несмотря на то, что в России такие технологии уже используются, в Калининграде ранее таких операций не делали, уточнил главный внештатный специалист – нейрохирург регионального минхдрава Эдуард Хасаншин.

Новый метод, который предстоит освоить калининградским врачам, заключается в том, что на позвоночнике делаются микроразрезы. Так, при операции, которую провёл Хасаншин в качестве мастер-класса, пациентке сделали всего четыре разреза по два сантиметра, чтобы установить винтовую металлоконструкцию на позвонках. Такая процедура применяется для лечения нестабильности позвоночника, при некоторых его переломах и определенных видах опухолей.

Преимущество такого рода лечения в том, что оно не требует длительного реабилитационного периода. Буквально через неделю пациентка может вернуться к своей обычной полноценной жизни.

Как отметил Эдуард Хасаншин, проведенная операция является прогрессивной методикой и положит начало внедрению целого ряда инновационных технологий.

"Уровень квалификации нейрохирургов областной больницы очень высок, – говорит нейрохирург. – И уже сегодня дружной командой мы начинаем ставить корабль под названием "нейрохирургия" на тот фарватер, на котором он и должен быть. У нас большой арсенал медпомощи, которую мы намерены развивать здесь. Например, будет применяться ряд операций на позвоночнике без разрезов, в том числе и с помощью лазерных технологий".

Второе нейрохирургическое отделение областной больницы создано с ориентиром на борьбу с инсультом. Поэтому особое внимание здесь уделяется операциям при ишемических и геморрагических нарушениях мозгового кровообращения, а также аневризматических расширениях сосудов головного мозга.