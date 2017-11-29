Эксперты сообщили о новой волне Android-троянов, имитирующих банковские приложения

Эксперты заметили новую волну массового распространения вирусов-троянов, которые маскируются под мобильные приложения ведущих российских банков для Android-смартфонов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию Group-IB.

Специалисты отмечают, что вирусы распространяются не через официальный магазин Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах. При нажатии на ссылку рекламных сообщений об установке сервиса запускалась переадресация на сторонние ресурсы, где предлагалось скачать мобильное приложение, под которым скрывался банковский троян.

Всего было выявлено порядка десяти качественно подготовленных ресурсов, которые имитировали мобильные приложения российских банков из топ-10. Они были оперативно заблокированы.

По итогам 2016-2017 финансового года, ущерб физическим лицам от банковских троянов для Android в России вырос на 136% и составил 14 миллионов долларов. При этом ущерб от троянов для персональных компьютеров стал на 30% меньше.