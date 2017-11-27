Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2017 года

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года. Список из 15 моделей опубликован на портале Techradar

На первом месте оказался Samsung Galaxy S8. Эксперты оценили его относительно низкую цену, хорошие камеру и экран и мощный процессор. На втором месте модель Samsung Galaxy S8 Plus, на третьем — Google Pixel 2. Флагман Apple не вошёл в тройку лучших смартфонов: iPhone X занимает четвёртую строчку рейтинга. Эксперты сочли, что он стоит слишком дорого, но назвали его самым впечатляющим телефоном компании. На пятом месте — Huawei Mate 10 Pro. Его плюсами сочли батарею и камеру.

В список также попали Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, iPhone 8 Plus, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11, iPhone 8 и Honor 9.