В России готов к запуску виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона

Виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона запустится в России в понедельник, 27 ноября. Об этом пишет РБК

По информации Российского бизнес-канала, с начала будущей недели мобильный оператор заработает в тестовом режиме. Коммерческий запуск запланирован на начало декабря. Представитель оператора уточнил, что во время тестового режима услуги будут доступны сотрудникам компании и "лояльным абонентам", сообщает РБК.

По неподтверждённым данным, сети для работы виртуального оператора предоставит Tele2. Эта компания осуществляет деятельность в 65 регионах России.

Компания "Тривон Нетворкс", работающая под брендом Virgin Connect, получила лицензию мобильного оператора MVNO в России в декабре 2016 года. Документ действует до конца 2021 года, оператор должен начать оказывать услуги до 28 декабря 2018 года.

С 2005 года "Тривон Нетворкс предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступ в интернет и к платному телевидению в 160 городах России.