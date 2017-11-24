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Главная Новости Технологии

В России готов к запуску виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона

19:43
  849
Виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона запустится в России в понедельник, 27 ноября. Об этом пишет РБК.
 
По информации Российского бизнес-канала, с начала будущей недели мобильный оператор заработает в тестовом режиме. Коммерческий запуск запланирован на начало декабря. Представитель оператора уточнил, что во время тестового режима услуги будут доступны сотрудникам компании и "лояльным абонентам", сообщает РБК.
 
По неподтверждённым данным, сети для работы виртуального оператора предоставит Tele2. Эта компания осуществляет деятельность в 65 регионах России.
 
Компания "Тривон Нетворкс", работающая под брендом Virgin Connect, получила лицензию мобильного оператора MVNO в России в декабре 2016 года. Документ действует до конца 2021 года, оператор должен начать оказывать услуги до 28 декабря 2018 года.
 
С 2005 года "Тривон Нетворкс предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступ в интернет и к платному телевидению в 160 городах России.
 

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