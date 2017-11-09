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Главная Новости Технологии

Американские учёные рассказали, как улучшить сигнал Wi-Fi подручными средствами (видео)

08 ноября 201720:30
  2736
Учёные из Дартсмутского университета нашли, как в домашних условиях усилить сигнал Wi-Fi. Об этом сообщают Вести.
 
Установлено, что если разместить возле роутера Wi-Fi рефлектор, распечатанный на 3D-принтере и обёрнутый пищевой фольгой, то получится сузить зону покрытия и послать усиленный сигнал Wi-Fi в заданном направлении. В качестве отражателя выступает алюминиевый материал, пишет портал.
 
 
На самом деле лайфхак, позволяющий усилить сигнал беспроводной сети при помощи фольги, намотанной на антенну маршрутизатора, известен уже давно, уточняют Вести. Однако, как пишет журнал TechCrunch, кастомный рефлектор, изготовленный дома за $35, может оказаться эффективней дорогостоящей антенны. Издание ссылается на результаты исследований китайского инженера Ся Чжоу.
 
Чжоу и его команда протестировали разные типы направленных антенн, среди прочего и обычную металлическую банку из-под напитка. Лучшим решением оказался рефлектор, форма которого подбирается индивидуально, с учётом размеров помещения и необходимости оградить от действия Wi-Fiнежелательные пространства.
 

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