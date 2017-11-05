Японские инженеры создали дирижабль для полётов в открытый космос

Японские конструкторы создали уникальный дирижабль, который можно использовать для космических полётов. Об этом сообщает Life.ru

Специалисты сообщили, что первый космический полёт будет осуществлён уже в 2018 году. Разработкой дирижабля занимались три человека, которые и полетят на нём в открытый космос.

Построен корабль был два года назад. Всё это время он проходил различные испытания и тесты. Композиционный материал обеспечивает дирижабль необходимой жёсткостью, прочностью и надёжностью, отметили инженеры.