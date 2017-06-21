В Калининградской области установили опору электропередач, которая прослужит 125 лет

В Калининградской области установили первую композитную опору. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".

Экспериментальной площадкой стала воздушная линия 110 киловольт №170, обеспечивающая энергоснабжение приморских городов. На участке линии протяжённостью 2,3 км "Янтарьэнерго" предстоит установить десять опор из композитных материалов вместо железобетонных аналогов. Сейчас работы ведутся в пос. Александровка Зеленоградского района.

Фото: "Янтарьэнерго"

Среди преимуществ композитных опор специалисты отмечают высокий срок эксплуатации (до 125 лет), большую устойчивость к атмосферным и иным явлениям. Вес композитной опоры не превышает 1 600 кг, высота — 27,6 м. За счёт того, что она состоит из стеклопластиковых модулей, её легко доставить и собрать даже в самых труднодоступных местах.

Композитные опоры для опытно-промышленной эксплуатации в Калининградской области предоставила компания из Новосибирска. Инновационные конструкции местные энергетики будут испытывать до 2018 года. По итогам эксперимента специалисты "Янтарьэнерго" дадут объективную оценку новшеству и определят перспективы использования таких конструкций на территории Калининградской области.