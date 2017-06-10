Физики БФУ им. Канта будут участвовать в разработке софта для первого робота-космонавта "Фёдора"

Магистранты и аспиранты института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им.И.Канта будут участвовать в конкурсе по разработке программного обеспечения для первого человекоподобного робота-космонавта "Фёдора". Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Команда университетских робототехников под руководством доцента института Олега Толстеля подала заявку на работы в номинации "Мелкая моторика манипуляторов". В списке участников — Михаил Тарачков, Александр Ширкин, Николай Новосельцев и Михаил Краснобаев.

Всего на конкурс Фонда перспективных исследований и Минобрнауки по разработке программного обеспечения заявились представители 38 вузов страны. Это студенты, аспиранты и научные коллективы из 28 регионов России.

Помимо БФУ имени Иммануила Канта участниками стали МФТИ, Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, ДВФУ и другие вузы. Организаторы проекта отмечают, что конкурсанты "будут работать в функциональной 3D-модели в среде симулятора".

"В ближайшее время университетам разошлют электронные модели манипуляторов, чтобы команды приступили к разработке софта к ним. Наши ребята будут разрабатывать программное обеспечение для выполнения заданий, определённых в рамках проекта", – подчеркнул Олег Толстель, доцент института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. Канты.

Сообщается, что "Фёдор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым отечественным антропоморфным роботом. Его основное предназначение — замена человека в местах повышенного риска. Планируется, что "Фёдор" отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация" в 2021 году.