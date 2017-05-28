В России работают над системой автоматической обработки данных на границе, которая заменит человека
Российский Фонд перспективных исследований занимается созданием технологии автоматической обработки данных на границе, которая смогла бы заменить человека. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на заместителя гендиректора фонда Сергея Гарбука.
"Проблемой является экспоненциально возрастающий поток информации, поступающей от средств контроля. Решение указанной проблемы мы видим в создании автоматизированных технологий, способных без потери качества заменить человека-оператора при решении задач обработки поступающих разнородных данных", – объяснил Гарбук необходимость создания системы.
Он отметил, что в настоящий момент основным сдерживающим фактором является отсутствие нормативной базы, устанавливающей функциональные требования к подобным системам. По его словам, фонд активно участвует в устранении этих преград.
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