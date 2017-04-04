Впервые в России ЦБ заблокировал восемь сайтов нелегальных кредиторов
Координационный центр национального домена сети интернет на основании обращения Центробанка впервые заблокировал домены восьми сайтов компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Компании, сайты которых заблокировали, имели признаки осуществления нелегальной финансовой деятельности. В Банке России отметили, что блокировка проводилась постепенно на протяжении двух недель.
"Таким образом, регулятор приступил к масштабному использованию недавно созданного инструмента пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке", — сообщили в ЦБ.
По обращениям Центробанка прекратили работу сайтов тех организаций, которые ранее исключили из госреестра микрофинансовых организаций, но продолжающих деятельность. В 2016 году таких компаний выявили более 1,3 тыс.
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