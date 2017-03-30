Пенсионный фонд разработал мобильное приложение для iOS и Android

Пенсионеры (действующие и будущие) теперь могут получить доступ к своему счёту через мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ПФР в четверг, 30 марта.



Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое сообщит пользователю о состоянии индивидуального лицевого счёта, проверит перечисленные работодателем страховые взносы и размер маткапитала, а также запишет на приём и поможет заказать нужные документы.



Приложение доступно для платформ iOS и Android. Для входа в него необходимо ввести четырёхзначный ПИН-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощённую или стандартную учётную запись можно в офисах "Почты России", "Ростелекома" или в клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот ПИН-код.



При этом ряд услуг доступны и без авторизации на портале госуслуг. Например, служба геолокации приложения найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на приём. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.