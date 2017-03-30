Telegram запустил функцию аудиозвонков на iOS и Android

Telegram запустил функцию аудиозвонков для пользователей Западной Европы. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.



Звонки доступны в версиях приложения для iOS и Android. Пользователи, проживающие не в Западной Европе, смогут воспользоваться функцией позже.



Если пользователь, уже получивший доступ к звонкам, позвонит человеку, у которого такой функции нет, то второй собеседник тоже сможет звонить друзьям.

Скриншот мессенджера

Разговоры защищены шифрованием end-to-end. В настройках приложения пользователи могут ограничить круг людей, которые могут ему позвонить.



Отметим, что пользователи в Калининграде уже могут воспользоваться новым сервисом. После обновления приложения в Telegram появляется функция звонков.