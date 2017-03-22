Россия поставит Индии 48 вертолётов и четыре фрегата

Россия и Индия планируют заключить контракты на поставки из нашей страны 48 вертолётов Ми-17В-5 и четырёх фрегатов проекта 11356. Об этом сообщает "РИА Новости".



Директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов рассказал, что в Индии выбирают верфь для фрегатов. Корабли проекта приняли на вооружение России с 2016 года. Они способны нести на борту зенитно-ракетные комплексы "Штиль-1", торпеды для противолодочной защиты и артиллерийские установки.



Вертолёты Ми-17В-5 — экспортный вариант вертолёта Ми-8. Их используют для выполнения военных и гражданских задач. Индия уже закупала такие вертолёты. На вооружении страны стоит порядка 150 таких машин.