Россия поставит Индии 48 вертолётов и четыре фрегата
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Россия и Индия планируют заключить контракты на поставки из нашей страны 48 вертолётов Ми-17В-5 и четырёх фрегатов проекта 11356. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов рассказал, что в Индии выбирают верфь для фрегатов. Корабли проекта приняли на вооружение России с 2016 года. Они способны нести на борту зенитно-ракетные комплексы "Штиль-1", торпеды для противолодочной защиты и артиллерийские установки.
Вертолёты Ми-17В-5 — экспортный вариант вертолёта Ми-8. Их используют для выполнения военных и гражданских задач. Индия уже закупала такие вертолёты. На вооружении страны стоит порядка 150 таких машин.
Ранее сообщалось, что в России думают о возможности продажи Индии трёх кораблей проекта
11356, которые строятся на заводе "Янтарь" в Калининградской области. Их заложили для отечественного военного флота, но не достроили из-за того, что Украина не поставила двигатели.
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