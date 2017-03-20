Калининградские школьники с робототехнической моделью жизни пчёл победили на фестивале в Москве

Две команды из Калининграда стали победителями фестиваля "РобоФест", который прошёл в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



В этом году "РобоФест" впервые собрал рекордное количество участников — около пяти тысяч школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Среди 1 300 команд было 13 калининградских.



Команда "Пчёлки" из лицея №17 стала победителем в номинации "Самая полезная разработка".



"Проект знакомит детей с миром пчёл, рассказывает о том, как помочь пасечнику заботиться о них, о видовом разнообразии насекомых и животных, а также о факторах, наносящих им вред", — пояснили в пресс-службе правительства.



Ещё один победитель — команда из школы №33 областного центра — занял первое место в направлении "Проект FLL (First Lego League)": ребята создали робототехническую модель, которая выполняет задания по теме "Животные-союзники" и дополнили её брошюрой о правилах обращения с животными.



Ежегодно команды нашей области показывают достойные результаты на всероссийских соревнованиях по робототехнике, — похвасталась руководитель министерства образования Калининградской области Светлана Трусенёва. — Развитие технического творчества — это одно из приоритетных направлений дополнительного образования, которому уделяется большое внимание правительством региона. Отличные результаты на федеральных соревнованиях создают конкурентную среду среди школьников и повышают интерес ребят к инженерным секциям и кружкам".



Как отметили в пресс-службе правительства, результаты по ещё двум направлениям олимпиады — "Hello, Robot!", "Ардуино" и "РобоКарусель" — будут объявлены в течение этой недели и наши команды имеют высокий шанс получить призовые места.



"РобоФест" — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших любителей научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Его задача — возродить престиж инженерных профессий в стране.