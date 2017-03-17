Роскомнадзор предложил запретить продажу анонимных сим-карт

В России может быть запрещена продажа анонимных сим-карт. Об этом сообщает "Регнум"

По данным СМИ, инициаторами внесения поправок в законодательство являются Медиа-Коммуникационный союз и Роскомнадзор. Предполагается, что мобильные операторы смогут оказывать услуги связи только при условии заключения договора с клиентом. Компании-нарушители будут штрафоваться. Штраф за одного анонимного пользователя составит до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей — для юридических.

Более того, для того, чтобы сим-карта заработала, пользователю придётся проходить идентификацию личности через сайт госуслуг, с помощью квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет на сайте оператора связи. Без этого мобильная связь не заработает. Сейчас, по данным авторов проекта закона, порядка 70% абонентов пользуются связью не под своими именами.