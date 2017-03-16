Калининградские школьники соберут лунного робота
Задача по сборке лунного робота будет стоять перед участниками международных соревнований по робототехнике “Eurobot”. Робот должен будет показать процесс добычи ископаемых с поверхности Луны и собрать космические модули, доставленные с Земли. Приводят подробности Вести-Калининград
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Соревнования будут проходить с 27 по 30 апреля в школе №56. Участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои таланты в роботоконструировании. Оценивать роботов будут победители конкурса прошлых лет и учёные. Победители отправятся на финал во Францию.
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