Калининградские школьники соберут лунного робота

Задача по сборке лунного робота будет стоять перед участниками международных соревнований по робототехнике “Eurobot”. Робот должен будет показать процесс добычи ископаемых с поверхности Луны и собрать космические модули, доставленные с Земли. Приводят подробности Вести-Калининград

Соревнования будут проходить с 27 по 30 апреля в школе №56. Участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои таланты в роботоконструировании. Оценивать роботов будут победители конкурса прошлых лет и учёные. Победители отправятся на финал во Францию.