"ВКонтакте" установила счетчик просмотров записей на странице
Пользователям социальной сети "ВКонтакте" стал доступен счетчик просмотров. Благодаря ему они могут узнать, какая именно запись и сколько раз просматривались на личных страницах, сообщает
"Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Новая функция доступна не только соответствующим приложениям в операционных системах iOS и Android, но и также в десктопных веб-версиях.
По словам руководителя веб-разработки "ВКонтакте" Вадима Дорохова, счетчик просмотров опубликованной записи наглядно покажет, какая именно информация вызвала более пристальный интерес среди читателей, что "станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента".
Как известно, соцсеть "ВКонтакте" приступила к работе с благотворительными организациями.
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