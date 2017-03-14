"ВКонтакте" установила счетчик просмотров записей на странице

Пользователям социальной сети "ВКонтакте" стал доступен счетчик просмотров. Благодаря ему они могут узнать, какая именно запись и сколько раз просматривались на личных страницах, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Новая функция доступна не только соответствующим приложениям в операционных системах iOS и Android, но и также в десктопных веб-версиях.

По словам руководителя веб-разработки "ВКонтакте" Вадима Дорохова, счетчик просмотров опубликованной записи наглядно покажет, какая именно информация вызвала более пристальный интерес среди читателей, что "станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента".

Как известно, соцсеть "ВКонтакте" приступила к работе с благотворительными организациями.