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Главная Новости Технологии

Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

11:28
  270 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Мессенджер Telegram в тестовом режиме запустил возможность совершать бесплатные аудиозвонки. Об этом сообщается на официальном канале мессенджера.

Открыть доступ к новой функции пользователи могут после прохождения дополнительной регистрации. В настоящее время вызовы тестируются. Работа новой функции сейчас оценивается разработчиками на отлично.

Голосовые вызовы в Telegram будут шифроваться. Возможность их совершения можно будет отключить. Инструкция по активации новой функции размещена на официальном канале мессенджера.
 

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