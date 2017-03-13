Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

Мессенджер Telegram в тестовом режиме запустил возможность совершать бесплатные аудиозвонки. Об этом сообщается на официальном канале мессенджера.



Открыть доступ к новой функции пользователи могут после прохождения дополнительной регистрации. В настоящее время вызовы тестируются. Работа новой функции сейчас оценивается разработчиками на отлично.



Голосовые вызовы в Telegram будут шифроваться. Возможность их совершения можно будет отключить. Инструкция по активации новой функции размещена на официальном канале мессенджера.