В Google запатентовали систему разрушения автомобиля для защиты пешеходов при ДТП

Специалисты Google запатентовали систему, позволяющую автомобилю частично разрушаться при столкновении с пешеходом, смягчая удар. Об этом сообщает Life.Ru

Система предназначена для беспилотников компании в ситуациях, когда автомобиль не сможет уйти от столкновения. Она предполагает, что при ударе специальная технология позволит машине "сбросить" капот, бампер и крылья, которые примут на себя часть кинетической энергии, что поможет уберечь пешехода от травм.