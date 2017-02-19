В Google запатентовали систему разрушения автомобиля для защиты пешеходов при ДТП
Специалисты Google запатентовали систему, позволяющую автомобилю частично разрушаться при столкновении с пешеходом, смягчая удар. Об этом сообщает Life.Ru
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Система предназначена для беспилотников компании в ситуациях, когда автомобиль не сможет уйти от столкновения. Она предполагает, что при ударе специальная технология позволит машине "сбросить" капот, бампер и крылья, которые примут на себя часть кинетической энергии, что поможет уберечь пешехода от травм.
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