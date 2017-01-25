"Янтарьэнерго" начало возводить линии для новых ТЭС в Гусеве, Советске и Калининграде

Сотрудники АО "Янтарьэнерго" приступили к строительно-монтажным работам в рамках проекта по реализации схем выдачи мощности новых теплоэлектростанций в Калининградской области. Как сообщили в компании, в течение года энергетикам предстоит установить 762 опоры для Прегольской, Талаховской и Маяковской ТЭС и протянуть почти 172 километра провода.



"Такого масштаба работы в энергосистеме региона не проводились с момента ввода ТЭЦ-2", — сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".



На сегодняшний день для Прегольской и Маяковской станций энергетики смонтировали фундаменты на 40%, установили 30% от общего количества опор. Для Талаховской станции на сегодняшний день фундаменты установлены на 29%, опоры — на 16%. Работа по подвесу линий впереди. Работы ведутся в соответствии с графиками, утверждёнными Минэнерго РФ.



Подготовкой сетей для включения ещё одной станции, Приморской, специалисты займутся позже — согласно утверждённому плану.



"Мы должны построить почти 200 километров новых линий электропередачи напряжением 110 и 330 киловольт в 2017 году, чтобы обеспечить условия для ввода в строй новых объектов генерации", — комментирует генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский. — Президентом поставлена задача по обеспечению энергобезопасности региона, все наши действия направлены на её выполнение".



В Янтарьэнерго отметили, что на "оздоровление" существующих объектов электросетевого хозяйства всего региона выделено более 20 млрд рублей в рамках программы по реконструкции и развитию сетей до 2020 года. Её полная реализация позволит построить и привести в порядок 1 460 км линий электропередачи.



В соответствии с дорожной картой, утверждённой правительством Российской Федерации, в регионе строятся Прегольская, Приморская, Маяковская и Талаховская ТЭС — в Калининграде, Светлом, Гусеве и Советске соответственно.