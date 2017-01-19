В продаже появился смартфон для православных из сусального золота с бриллиантовыми кнопками (фото)

В интернет-продаже появился смартфон, посвящённый Русской православной церкви. Линейку гаджетов представила компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов.



Смартфон вышел лимитированным выпуском — всего 988 экземпляров, указывается на сайте производителя. Количество выбрано не случайно: оно символизирует год Крещения Руси. Корпус покрыт сусальным золотом (по технологии, которая используется при оформлении храмов и куполов), клавиатура тоже золотая. Корпус каждого телефона украшает художественная гравировка, выполненная в традиционной православной тематике. На задней панели изделия изображён крест — главный символ христианской веры.



Каждая клавиша выполнена из 18-каратного золота (750-я проба) и отполирована вручную одним мастером. Лицевую панель изделия украшает фирменный логотип Gresso из жёлтого золота.



Стоимость смартфонов в линейке колеблется в пределах от 380 тысяч рублей (за гаджет с золотыми кнопками) до 1,5 миллиона рублей (с бриллиантовыми).



Что касается технических возможностей, смартфон предполагает работу двух сим-карт, имеет 32 Гб встроенной памяти и очень скромную камеру — на 3 Мп.