В продаже появился смартфон для православных из сусального золота с бриллиантовыми кнопками (фото)
В интернет-продаже появился смартфон, посвящённый Русской православной церкви. Линейку гаджетов представила компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов.
Смартфон вышел лимитированным выпуском — всего 988 экземпляров, указывается на сайте производителя. Количество выбрано не случайно: оно символизирует год Крещения Руси. Корпус покрыт сусальным золотом (по технологии, которая используется при оформлении храмов и куполов), клавиатура тоже золотая. Корпус каждого телефона украшает художественная гравировка, выполненная в традиционной православной тематике. На задней панели изделия изображён крест — главный символ христианской веры.
Каждая клавиша выполнена из 18-каратного золота (750-я проба) и отполирована вручную одним мастером. Лицевую панель изделия украшает фирменный логотип Gresso из жёлтого золота.
Стоимость смартфонов в линейке колеблется в пределах от 380 тысяч рублей (за гаджет с золотыми кнопками) до 1,5 миллиона рублей (с бриллиантовыми).
Что касается технических возможностей, смартфон предполагает работу двух сим-карт, имеет 32 Гб встроенной памяти и очень скромную камеру — на 3 Мп.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.