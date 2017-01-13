Кудрин: Технологическое отставание угрожает суверенитету России

Технологическое отставание угрожает суверенитету России и является самым серьёзным вызовом для государства на ближайшее десятилетие. Такое мнение во время Гайдаровского форума высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.



"Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны больше, чем геополитические барьеры", — сказал он.



Кудрин отметил, что технологическое отставание является для страны вызовом на ближайшие 10—15 лет. Если их не преодолеть, то снизится и уровень жизни.



"Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причём это самый серьёзный, на мой взгляд, вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10—15 лет. Это означает сжатие нашего технологического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки", — заявил он.