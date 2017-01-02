WhatsApp прекращает поддержку приложения на миллионах устройств

Мессенджер WhatsApp прекратит поддержку приложения для миллионов пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

С начала 2017 года WhatsApp планирует прекратить поддержку устройств на таких платформах, как Android 2.1 и Android 2.2, Windows Phone 7 и iOS 6. Платформы BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будут поддерживаться до 30 июня 2017 года.

"Нам было тяжело принять данное решение, но оно необходимо, так как мы стремимся предоставить людям более эффективные способы связи с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp, - заявляет компания в своём блоге. - Если вы используете одно из перечисленных выше мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на белее новый Android, iPhone или Windows телефон до конца 2016 года, чтобы продолжить использование WhatsApp".