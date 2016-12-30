С нового года калининградцы смогут смотреть местные телеканалы в пакете цифрового ТВ
С нового года жители Калининградской области смогут принимать местные программы в составе первого мультиплекса (цифрового телевидения). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, калининградский филиал РТРС завершает подготовку к трансляции региональной версии пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).
На этой неделе проводятся завершающие подготовку работы, а 1 января 2017 года стартует вещание региональной версии первого мультиплекса, абоненты цифрового эфирного телевидения смогут просматривать передачи ГТРК "Калининград" на каналах "Россия 1" и "Россия 24" на всей территории Калининградской области.
"На сегодняшний день многоканальное цифровое телевидение доступно практически повсеместно, охват населения региона цифровым телесигналом составляет 99,8%. До настоящего момента одним из самых актуальных вопросов цифрового телевещания оставался вопрос регионализации мультиплексов – включения в состав цифровых пакетов местных "врезок", доступность регионального контента для абонентов", - сообщили в областном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций.
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