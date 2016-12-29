Учёные: 2017 год наступит на секунду позже 2016-го

Момент наступления нового, 2017 года продлится на секунду дольше обычного. Об этом пишет РИА "Новости" , ссылаясь на данные Военно-морской обсерватории США.



Сообщается, что в день 31 декабря будет добавлена секунда для синхронизации "атомного" и астрономического времени.



Дело в том, что в середине прошлого века учёные получили возможность точно измерять продолжительность суток на Земле за счёт появления атомных часов. Благодаря этому удалось понять, что Земля вращается вокруг своей оси неравномерно, совершая один оборот за разные промежутки времени.



Таким образом, выяснилось, что между универсальным временем, которое фиксируется людьми, и "реальным" астрономическим временем на планете постепенно накапливается разница, которая через несколько столетий может даже изменить начало времён года. Чтобы этого не случилось, добавляются так называемые високосные секунды к одному из последних дней в одном из месяцев. Такой день длится не ровно 24 часа, а 24 часа и одну секунду.



Сейчас разница между "атомным" и нормальным временем составляет примерно 36 секунд. В этом году, благодаря добавлению "високосной" секунды к 31 декабря, разница вырастет до 37 секунд.



В отличие от високосных годов, наступающих каждые четыре года, наступление "високосных" секунд предсказать и вычислить заранее невозможно — из-за того, как вращается Земля. Правда, учёные могут предупредить о добавлении лишней секунды за полгода.