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Главная Новости Технологии

Советник президента РФ: Страна должна быть готова к отключению от мирового интернета

10:32
  1999 4
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. Об этом сообщает RT.

Своё заявление советник президента сделал во время комментария по вопросу закона о регулировании Рунета. Клименко напомнил, что западные партнёры страны отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Владельцы доменов, которые проживают в Крыму, потеряли свои наработки.

"Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета, высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения", — сказал он.

Клименко отметил, что перед страной стоит задача регулирования российского сегмента интернета для "защиты от подобных сценариев". Он подчеркнул, что закон о регулировании Рунета не затрагивает обычных пользователей.

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4 комментария Правила комментирования

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Николай Длинный
Николай Длинный #
10:50
"....высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения", — сказал он." Я стесняюсь спросить, а за что при таких заявлениях этот придурок получает зарплату ?
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In_sider
In_sider #
11:08
Ничего удивительного. Медленно, но верно не только наливаемся звериной, поистине сатанистской ненавистью и к друг другу, и ко всем вокруг, деградируем интеллектуально и материально, но и сваливаемся в феодализм по типу северокорейского чучхе с той лишь разницей, что тем изгоям, напрочь зомбированным своим феодалом, платят страны Запада, чтобы не рыпались, а мы, как колония, будем триллионы отправлять в качестве контрибуции и дани на тот же Запад, как уже отправляем 25 лет, но для удержания рабов-терпил в жуткой концлагерной узде будет остервенелый, до сатанизма злобный "патриотизм" казарменного типа в окруженной сплошными врагами крепости-концлагере смерти и никакой свободы слова через интернет.
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nokia6680
nokia6680 #
11:45
Мда...главное от всех отгородиться, во всех видеть только врагов, прививать этот ура-патриотизм в хомячках, чтобы они сидели и молились на солнцеликого и остальных приближенных к пятой точке императора..и ведь ни у кого из них почти не звучит фраз, что надо как то улучшать отношения, развиваться, нет...со всеми посраться, бросить развитие, сидеть за стеной и тихонько сопеть в патриотическом опьянении)
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Prist
Prist #
12:04
Складывается впечатление, что он заранее начал отмечать Новый год.
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