Советник президента РФ: Страна должна быть готова к отключению от мирового интернета
Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. Об этом сообщает
RT.
Своё заявление советник президента сделал во время комментария по вопросу закона о регулировании Рунета. Клименко напомнил, что западные партнёры страны отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Владельцы доменов, которые проживают в Крыму, потеряли свои наработки.
"Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета, высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения", — сказал он.
Клименко отметил, что перед страной стоит задача регулирования российского сегмента интернета для "защиты от подобных сценариев". Он подчеркнул, что закон о регулировании Рунета не затрагивает обычных пользователей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.