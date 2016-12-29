Советник президента РФ: Страна должна быть готова к отключению от мирового интернета

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. Об этом сообщает RT.



Своё заявление советник президента сделал во время комментария по вопросу закона о регулировании Рунета. Клименко напомнил, что западные партнёры страны отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Владельцы доменов, которые проживают в Крыму, потеряли свои наработки.



"Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета, высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения", — сказал он.



Клименко отметил, что перед страной стоит задача регулирования российского сегмента интернета для "защиты от подобных сценариев". Он подчеркнул, что закон о регулировании Рунета не затрагивает обычных пользователей.