Калининградский разработчик мобильных приложений вошёл в топ-10 номинации "Рейтинга Рунета"

Калининградская компания KODE, занимающаяся разработкой мобильных приложений, вошла в топ-10 mobile-разработчиков, работающих с крупнейшими компаниями.



Как сообщается на сайте " Как сообщается на сайте " Рейтинг Рунета ", такой рейтинг был сформирован впервые и за основу были взяты мобильные приложения, выпущенные в 2016 году для ведущих компаний России и мира.



Его задача — показать, какие mobile-разработчики имеют наиболее значительный опыт в разработке приложений для крупнейших корпораций.



"При создании рейтинга были использованы открытые источники данных: рейтинг ведущих компаний российской экономики "Эксперт-600", рейтинг 2 000 крупнейших мировых компаний, подготовленный Forbes, а также рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Участниками рейтинга стали агентства, разработавшие мобильные приложения для этих компаний", — сообщается на сайте.



KODE — единственная региональная компания, которая присутствует в топе рейтинга.



Как сообщили в компании, за этот год в KODE выпустили около 20 мобильных приложений, причём 10 из них были выполнены для таких компаний, как лоукостер "Победа", авиакомпания UTair, консалтинговая компания Ernst&Young, страховая компания "РЕСО-гарантия" и другие.



Также компания KODE заняла 12-е место в общем рейтинге компаний — разработчиков мобильных приложений, опередив многие московские и петербургские агентства.



"Мы впервые приняли участие в "Рейтинге Рунета" и приятно удивлены результатом, — комментирует генеральный директор KODE Алексей Козак. — Наша компания динамично развивается и наращивает темпы. Только за этот год мы разработали приложения для трёх авиакомпаний, начали работу с банковскими приложениями. Сам факт того, что мы вошли в топ-10, — лучшее подтверждение верно выбранного направления работы".