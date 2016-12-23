Российские учёные разрабатывают концепцию поездов, "летающих" по вакуумным трубам

Российские ученые разработали концепцию создания в России новой вакуумно-левитационной транспортной системы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию корпоративной газеты РЖД "Гудок"

Предполагается, что состав в виде капсулы будет двигаться в вакуумном трубопроводе диаметром 2–5,5 метра с помощью магнитно-левитационной системы. Скорость таких "поездов" составит 1-1,2 тысячи километров в час.

По словам разработчиков, это будет экологически чистая, комфортная и производительная система. Она сможет составить конкуренцию другим видам пассажирских перевозок в диапазонах от 500 до 2 тысяч километров и перевозок товаров на локальных рынках.

Концепцию техзадания в начале следующего года передадут для рассмотрения в Минтранс, РЖД и Российский фонд фундаментальных исследований.