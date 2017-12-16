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Новый стадион в Калининграде откроется матчем с участием команды из немецкой бундеслиги

Автор: Константин Сериков
15 декабря 201718:43
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Новый калининградский стадион откроется после завершения строительных работ матчем с участием одной из ведущих команд немецкой бундеслиги. Об этом в пятницу, 15 декабря, корреспонденту Клопс.Ru сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.
 
По информации редакции, речь идет о команде "Шальке 04" (Schalke 04), которая занимает в ведущей немецкой лиге второе место, уступая лишь легендарной "Баварии".
 
"Действительно, ведём переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договорённость есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с  именитой командой",  — отметил Рольбинов.
 
Чиновник уточнил, что немцы будут играть с нашей калининградской "Балтикой". Матч, который, по предварительной информации, состоится  в марте 2018 года, привлечёт болельщиков на стадион, и у организаторов будет возможность протестировать его инфраструктуру.
 
За "Шальке 04" выступают именитые футболисты. Кроме того, в составе есть несколько игроков, которые летом 2018 года в составе своих сборных могут сыграть на чемпионате мира на калининградском стадионе. Это серб Настасич Матия, испанцы Коке и Инсуа Пабло и швейцарец Эмболо Брил.
 
Руководство "Балтики" рассчитывает, что на новом стадионе за игрой команды будут наблюдать не менее 20 тысяч зрителей в матчах футбольной национальной лиги и, возможно, премьер-лиги, если она туда попадёт
 

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