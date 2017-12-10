Российский конькобежец установил мировой рекорд на дистанции 1500 м

Российский конькобежец Денис Юсков установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в США. Об этом сообщает "Коммерсант"

Спортсмен финишировал в Солт-Лейк-Сити с результатом 1 минута 41,02 секунды и стал первым российским рекордсменом мира на дистанции 1500 метров. Второе и третье места заняли Кун Вервей (1.41,63) и Томас Крол (1.42,63) из Нидерландов.

До этого мировой рекорд (1.41,04) принадлежал американцу Шани Дэвису. Он установил его в декабре 2009 года.