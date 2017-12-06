$15 млн: МОК обязал Россию возместить расходы на расследование допинговых скандалов

По решению международного олимпийского комитета Россия обязана возместить расходы МОК на расследование допинговых скандалов, связанных с российскими спортсменами. Об этом сообщает РИА Новости

Российский национальный олимпийский комитет должен будет заплатить $15 миллионов МОК. Эти деньги пойдут на возмещение расходов, потраченных на расследование скандалов, связанных с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, часть этой суммы будет направлена на создание независимой организации по тестированию спортсменов.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Россию от участия на Олимпиаде в Пхенчхане. Российским спортсменам, не замешанным в допинг-скандалах, разрешено выступать под нейтральным флагом.