В Минздраве рассказали, сколько россиян умирает от наркотиков
С 2010 года количество страдающих наркоманией в России сократилось на 17%, или более чем на 58 тысяч человек. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ТАСС
.
"Благодаря системному комплексному подходу удалось коренным образом изменить ситуацию в стране", — отметила Скворцова.
Почти два миллиона жителей страны в прошлом году прошли медицинское освидетельствование на наркотики. У 7,5% установлены факты употребления наркотических или алкогольных веществ.
Как сообщила глава Минздрава, умирает от наркотиков около 450 россиян в год — об этом пишет "РИА Новости"
. Кроме того, 30% случаев заражения ВИЧ приходится на употребляющих запрещённые вещества.