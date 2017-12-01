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Главная Новости Спорт

FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований

30 ноября 201720:01
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Международная федерация лыжного спорта (FIS)сообщила об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований. Об этом пишет "Коммерсант".
 
По решению FIS, от соревнований временно отстранены  Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Список опубликован на официальном сайте федерации.
 
В ноябре шестерых российских лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Решением дисциплинарной комиссии МОК всех спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх, напоминает "Коммерсант".
 
На минувшей неделе комиссия Дениса Освальда, расследующая российское «допинговое дело», оставила бобслеиста Александра Зубкова сразу без двух золотых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. С учётом всех потерь, у российской команды осталось девять золотых медалей. В результате сборная опустилась с первого места на третье в общекомандном зачёте.
 

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