FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS)сообщила об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований. Об этом пишет "Коммерсант"
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По решению FIS, от соревнований временно отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Список опубликован на официальном сайте федерации.
В ноябре шестерых российских лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Решением дисциплинарной комиссии МОК всех спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх, напоминает "Коммерсант".
На минувшей неделе комиссия Дениса Освальда, расследующая российское «допинговое дело», оставила бобслеиста Александра Зубкова сразу без двух золотых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. С учётом всех потерь, у российской команды осталось девять золотых медалей. В результате сборная опустилась с первого места на третье в общекомандном зачёте.