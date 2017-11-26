IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает "Интерфакс"

Такое решение было принято на заседании совета IAAF в штаб-квартире организации в Монако. Отстранение национальной федерации не позволит российским легкоатлетам выступить на международных соревнованиях под флагом своей страны. Они допускаются к ним в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. После этого была сформирована рабочая группа, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав.