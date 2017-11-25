"Балтика" сыграла вничью с лидером ФНЛ "Енисеем" в матче 25-го тура первенства

Матч между "Балтикой" и лидером ФНЛ "Енисеем" в Красноярске завершился вничью. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает РИА Новости

Встреча в рамках 25-го тура первенства ФНЛ закончилась со счётом 1:1. На гол Артура Малояна у "Енисея" на 71-минуте калининградская команда ответила точным ударом Антона Кобялко на 83-й.

Матч "Балтика" доигрывала в меньшинстве, после того как на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля удалили нападающего Иасента Сенин Себаи.